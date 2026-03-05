70代の高齢ドライバーが運転する車が高速道路で約17km逆走し、中央分離帯に衝突して病院に搬送される事故が韓国で発生した。【画像】韓国マラソン大会で選手が高齢運転車に追突され重傷…事故の瞬間警察はドライバーが認知症を患っていた状況を把握し、事故の正確な経緯を捜査している。3月4日、警察などによると、同日午前2時57分ごろ、全羅南道長城郡（チョルラナムド・チャンソングン）の湖南（ホナム）高速道路、順天（スンチ