初回放送は4月8日（水）に決定！日本テレビ系新水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。文学オタクのバーのママ・野宮ルナを演じる波瑠、家庭に居場所のない主婦・沢辻涼子を演じる麻生久美子に続き、2人を取り巻く男性キャストとして、胗俊太郎・作間龍斗（ACEes）・渋川清彦・田中直樹の出演が決定した。胗は、ルナの高校時代の同級生であり、大阪府警の刑事としてルナ・涼子と共に