4月8日（水）スタート 日本テレビ系新水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）に、胗俊太郎の出演が決定！胗は、文学オタクのバーのママ・野宮ルナ（波瑠）の高校時代の同級生であり、大阪府警の刑事として、ルナ、家庭に居場所のない主婦・沢辻涼子（麻生久美子）の二人と共に事件解決に奔走する田村徹矢を演じる。＜胗俊太郎 コメント＞この度、田村徹矢役を演じさせていただく