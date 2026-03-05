4月8日（水）スタート 日本テレビ系新水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）に、作間龍斗（ACEes）の出演が決定！作間は、家庭に居場所のない主婦・沢辻涼子（麻生久美子）の20年以上前の元カレで、文学オタクのバーのママ・野宮ルナ（波瑠）や涼子たちが大阪で探して回る謎に満ちた人物・カズトの学生時代を演じる。＜作間龍斗（ACEes） コメント＞ACEesの作間龍斗です。物語が動くきっかけとな