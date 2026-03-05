4月8日（水）スタート 日本テレビ系新水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）に、渋川清彦の出演が決定！渋川は、大阪府警で田村徹矢（胗俊太郎）のバディとして活躍する心優しき先輩刑事・小湊弘樹を演じる。＜渋川清彦 コメント＞以前、『真犯人フラグ』で「どっち」が口癖の刑事をやりました。今回の『月夜行路』でも刑事をやらせてもらいます。しかもバディもいます。バディの胗く