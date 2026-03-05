漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース「ダブルインパクト」。昨年の第一回大会は、ニッポンの社長が2875組の中から勝ち抜き初代王者に。この度、第二回大会「ダブルインパクト2026」のエントリーを締め切り。今年も2800組を超えるエントリーが集まった。前回大会のファイナリストや「M-1」グランプリ、「キングオブコント」などの大型賞レースで輝かしい成績を収めた実力派芸人たちが多数参戦！予選は3月16日（月）か