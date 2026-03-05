国際宇宙ステーション（ISS）＝2021年11月（JAXA/NASA提供）【ワシントン共同】米上院商業科学運輸委員会は4日、2030年に運用を終える予定の国際宇宙ステーション（ISS）について、運用期間を2年延長して32年とする法案を承認した。後継となる民間ステーション配備に向けた取り組みが遅れており、円滑に移行するのが目的。上院と下院の承認を経て大統領が署名し正式決定となる。中国が独自に建設した宇宙ステーション「天宮」