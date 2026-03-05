アメリカのベッセント財務長官は4日、全世界を対象に相互関税のかわりに発動した10％の関税について、今週中にも15％に引き上げる考えを示しました。アメリカの連邦最高裁による相互関税の違憲判決を受け、トランプ政権は先月から代替措置として全世界を対象に10％の関税を課しています。こうした中、ベッセント財務長官は4日、CNBCテレビに出演し、関税の10％から15％への引き上げが「今週中に行われる可能性が高い」と明らかにし