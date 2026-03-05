２０２６年４月３日(金)深夜２４時５２分～放送スタート！ ＼放送後、TVerにて全話無料見逃し配信&U-NEXT・Prime Videoにて順次見放題配信／ 深川麻衣主演で千賀健永と恋人役を演じる！ “新感覚の旅ドラマ”として注目を浴びた「週末旅の極意」が “結婚”をテーマに、シーズン3となって帰ってくる！ Ⓒ「週末旅の極意3」製作委員会