上田晋也（くりぃむしちゅー）がMCを務める生放送情報番組『上田晋也のサンデーＱ』（TBS系）が、4月から毎週日曜11時35分に放送されることが決定した。上田がTBSの情報番組に出演するのは、2019年まで放送されていた『上田晋也のサタデージャーナル』以来で、7年ぶり。生放送の情報番組でMCを務めるのは今回が初となる。【写真】和田アキ子、美人姪っ子と2ショット本番組は、一見自分には関係ないと思える国内外のニュースを