波瑠と麻生久美子がダブル主演する新ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の新キャストとして、柳俊太郎、作間龍斗（ACEes）、渋川清彦、田中直樹の出演が決定。初回放送日は4月8日に決まった。また、波瑠、麻生、新キャスト4人が出演するドラマの本編映像が「日テレドラマ」公式YouTubeにて初公開された。【写真】『月夜行路』波瑠＆麻生久美子クランクイン！初日から長台詞も、コメント到