反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演を務めるドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の第8話が4日に放送され、雄太（反町）が事件の核心に迫る裏で事件が発生すると、ネット上には「鳥肌!!」「ものすごく不穏」「めちゃくちゃ怖い」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】4人目の映研メンバーを演じた人気女優マチルダこと未散（木竜麻生）の