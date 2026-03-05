筆者が高校生の頃、友人関係に悩んでいた私に、母は「今は合わないだけと思いなさい」という言葉をかけてくれました。「今は合わないだけ」そう思って、高校時代は苦手な友人とは割り切った関係で過ごしていましたが、その教えに大人になって感謝した、筆者のエピソードをご紹介します。 友人関係に悩んだ高校時代 私は高校生の頃、友人関係に悩んでいた時期がありました。先生たちが口をそろえて言う「みんな仲良く