ドバイに移住した４児の母のモデルで起業家のＭＡＬＩＡ．が、長女との親子ショットを披露した。日本時間５日までにインスタグラムで「３月３日女の子の日おめでとうわたしにとって３番目の赤ちゃんは女の子だったからそれ以来、雛祭りは特別な日」ととつづり、「ごめんね、１日遅れちゃったけどママからたくさんの愛を込めて」とメッセージ。「そして今は、お嫁ちゃんも可愛い孫娘も２人も増えたから、嬉しさも増し