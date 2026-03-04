洗車後の仕上がりに差が出るカーワックス。12月は年末の洗車・ボディケア需要が高まり、手軽さとツヤ感を両立できるモデルが多く選ばれる時期だ。 今回は、2025年12月のオートバックス／イエローハット販売データをもとに、売れ筋カーワックスTOP10を紹介する。拭き取り不要タイプから定番の半ネリまで、選ばれているモデルをチェックしてみよう。 売れ筋 カーワックス ランキング1位