6歳でミャンマーから来日し、日本で育ったティンダン監督。日本映画学校（現・日本映画大学）で学び、卒業制作の『エイン』は映画祭などで高く評価された。そして自主制作で『めぐる』を撮り終えた後の2021年4月、クーデター後のミャンマーで市民デモを取材中に拘束され、そのまま約2年にわたり刑務所に収容されていた。『エイン』と『めぐる』の同時公開を控えたティンダン監督にインタビューした。【写真】この記事の写真を見