〈「三度の飯よりタバコが好き」慢性気管支炎でせきが出るのに、喫煙を続ける75歳のおばあちゃん。彼女を診察して考えた《高齢者のQOL（クオリティ・オブ・ライフ）》とは〉から続く健康診断のシーズンを迎え、結果に一喜一憂している人も多いはず。年間3万人を診察する総合診療医の伊藤大介さんは、「健康診断こそが深刻な病気の『芽』を摘むことができる唯一の方法です」と強調する。【図表】血管の病気だけに絞ってピラミッド