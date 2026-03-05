〈《健康診断の結果はここを見よ！》「肝臓は血小板の数値が大事」…なぜ検査の数値を組み合わせると本当の病気リスクが分かるのか〉から続く健康診断のシーズンを迎え、結果に一喜一憂している人も多いはず。年間3万人を診察する総合診療医の伊藤大介さんは、「健康診断こそが深刻な病気の『芽』を摘むことができる唯一の方法です」と強調する。【図表】検査項目を『レベル』と『スピード』に分けるそんな伊藤さんの著書『総