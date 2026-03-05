イランへの攻撃をめぐり、アメリカのヘグセス国防長官は「アメリカは圧倒的に勝利している」としたうえで、さらなる大規模攻撃の準備を進めていると述べました。アメリカヘグセス国防長官「アメリカは圧倒的に勝利を収めている。容赦なく、壊滅的なまでに」ヘグセス国防長官は4日、イラン攻撃の成果をこのように強調し、「我々は必要な限り戦いを続けることができる」と話しました。作戦は「まだ初期段階にある」としていて、追