タレントのヒロミと嵐の相葉雅紀がきょう5日、テレビ朝日系『相葉ヒロミのお困りですカー？２時間SP』（後7:00〜9:00）に出演する。【番組カット】爽やか…遠くに手を振るヒロミ＆相葉雅紀同番組は、全国の人々の“お困りごと”を全力解決して日本を元気にするバラエティー。今回の2時間SPでは“お困りごと”2本立てとなっている。最初に２人が挑むのは、早朝から夜遅くまで、超多忙なこんにゃく農家を営む夫婦の「子どもた