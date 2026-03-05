東京高裁が旧統一教会に解散命令を出したことを受け、教団の清算人となった弁護士が会見を開き、清算手続きは「年単位になる」との見通しを示しました。旧統一教会に対する解散命令請求をめぐり、東京高裁は4日に高額献金の勧誘行為について「極めて悪質な不法行為」と認定し、「不法行為を防止するための手段は解散命令以外に見当たらない」として解散を命じました。教団側は最高裁に特別抗告する方針を明らかにしていますが、解