機体の鮮明な画像が公開防衛省・統合幕僚監部は2026年3月2日、中国軍の情報収集機2機を確認したと発表し、航空自衛隊が撮影した当該機の画像を公開しました。【画像】近い！これが空自機が撮影した中国軍の「怪しいプロペラ機」です飛来した機体は、中国軍のY-9情報収集機です。防衛省によると、今回は2月28日（土）の午前から午後にかけて東シナ海から飛来。沖縄本島と宮古島の間を通過して太平洋に至り、奄美群島沖まで飛行