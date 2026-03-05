犬が『お気に入りの場所』ばかりで過ごす理由 1.落ち着くから 犬は野生時代穴蔵で生活していました。そのため広い場所よりも狭くて薄暗い場所を好みます。テーブルの下や家具に囲まれた場所などが好きな犬は多いですね。 また犬は聴力が発達しているので、生活音や家の外の音が人間より大きく聞こえます。家電や道路の車の音がうるさいと感じ、静かな場所に移動しているのかもしれません。 2.室温がちょうど良いから