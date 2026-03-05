エルアル・イスラエル航空は、テルアビブ行きの救援便の運航準備を完了した。現地時間3月5日から、イスラエル国外で足止めされているイスラエル人の帰国を目的として、ラルナカとアテネから帰還便を運航する。テルアビブ発の搭乗はできない。ベン・グリオン空港の運用は限定的に再開し、在イスラエル日本国大使館によると、当面は1時間に1便のみの運用に制限する。また、アルキア・イスラエル航空が、エジプトのタバからキプロスの