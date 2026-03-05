All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、神奈川県在住47歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。回答者プロフィール年齢性別：47歳女性 同居家族構成：本人、父親（81歳） 居住地：神奈川県 住居形態：持ち家（戸建て） 雇用形態：派遣・契約社員 年収：210万円 現預金：1000万円 リスク資産：500万円「auじぶん銀行の定期預金とスイッチ円定期預金に計200万円」現