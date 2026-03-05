祖母を訪ねた様子を楽しそうに話した娘。そのあと、わが子にポツリ語り掛けた母の言葉。旅先での忘れられない出来事40年たった今も思い出す、「美しい心の情景」でした。――Mさん（愛知県・70代以上男性）の体験談。＜Mさんからのおたより＞40年も前のことです。若い教師だった私は、とあることから人間不信に陥り、夏休みに何の目的もなく山陰に旅に出ました。帰路のディーゼル急行の車内は、まさに酷暑。急行といえど扇風機しか