女優の森七菜（24）と俳優の黒川想矢（16）が4日、都内で映画「GEMNIBUSvol.2」（6日公開）の完成報告会に出席した。6本の短編からなるオムニバス映画で、2人は「青い鳥」（監督増田彩来）に出演。共に「国宝」にも出演しているが一緒のシーンはなく、森は「撮影は短かったけれど凄く濃い時間の旅ができて、想矢とも仲良しになれた」と笑顔。黒川も「キャスト、スタッフの温かさを演じながら感じることがあった」と満足げに