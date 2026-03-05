「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season5』の#9が3日に放送。お笑いコンビ・バッドボーイズの佐田正樹が、かつて福岡県志免町の成人式で注目を浴びた栗谷寛基さん（27歳）のもとを直撃した様子を伝えた。【画像】小学6年生の頃から他校と喧嘩三昧…“ド派手”な成人式の衣装（別カット）『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったお笑いコンビ・ニューヨークとさらば