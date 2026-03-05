公営住宅に入居するには、一定の条件を満たす必要があります。今回のケースで言及されているように、条件の一つとして「貯蓄額」が判定基準になるケースも珍しくありません。 本記事では、どのようなケースにおいて貯蓄額が考慮されるのか解説します。また、貯蓄以外の条件についても、あわせてご紹介します。 公営住宅の基本的な入居条件 東京都住宅供給公社（JKK東京）によると、公営住宅に入居