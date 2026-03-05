NHK「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）が熊本の学校に勤務するようすが描かれている。モデルとなった小泉八雲は、どのように生徒たちと接していたのか。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などを基に史実をひも解く――。■「学生たちの気質」が合わなかったNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」。いよいよ放送も今月末までなのだが、まだ物語の舞台は熊本だ。トキ（〓石あかり）はヘブン（トミー・バストウ）の同僚の