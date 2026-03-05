スイスの時計ブランド「ロンジン」が東京・銀座で開催している「ロンジン アーカイブ展〜時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡〜」の発表記念イベントに、2日JRAの坂井瑠星騎手が登場した。イベントでは、アーカイブ展のテーマの一つである「パイオニア精神」にちなみ、人生で初めて挑戦した経験について質問が飛んだ。坂井は昨年秋の大舞台、ブリーダーズカップ・クラシックの勝利を振り返った。「去年の秋にブリーダーズカッ