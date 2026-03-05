「必死でブロックしています」――元バレーボール日本代表の栗原恵が『夫が寝たあとに』(毎週火曜24:15〜)で、1歳の息子との子育てエピソードを明かした。自身も高身長だが、息子もすでに平均を大きく上回る体格で、健診では思わぬ“勘違い”が起きたという。栗原恵3日放送の『夫が寝たあとに』(毎週火曜24:15〜)に、元バレーボール日本代表の栗原恵が出演した。現在は1歳1カ月の男の子を育てる母でもある栗原。自身も188センチと