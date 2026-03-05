スイスの時計ブランド「ロンジン」は、ブランドの歴史と革新を紹介する「ロンジン アーカイブ展〜時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡〜」を東京・銀座のシテ・ドゥ・タン・ギンザで開催している。2日に行われた発表記念イベントにはJRAの坂井瑠星騎手が登場し、会場を訪れた来場者や関係者の注目を集めた。坂井瑠星、ロンジンイベントでBCクラシック制覇を回顧「日本人初で勝てたのは印象的」競馬界と深い関わりがあるロンジン