「スカイツリーで発生したエレベーター事故は、誰もが知る観光スポットで、20人が5時間半にわたって閉じ込められたという衝撃から、大きな騒動に発展しました」（全国紙社会部記者）事故発生から3日後の2月25日、東京スカイツリーの運営会社が会見で事故原因を発表。会見では、電力や信号を送るケーブルがカゴの下に設置されているローラーに巻き込まれ、ケーブル内の電線が破損、制御盤のヒューズが切れてエレベーターが急停止し