3回にわたりお送りしてきた米澤好史氏（故人）と原良平氏の対談も、いよいよ最終局面に入る。300ページを超える著書『愛着障害スペクトラム』は、米澤氏の畢生の大作となった。おそらくは生前最後のインタビューとなった原氏との対話のなかで、米澤氏は作品に込めた思いと、現場の支援者への期待を熱く語っていた。貴重な記録をぜひ読んでいただきたい。畢生の大作『愛着障害スペクトラム こどもの気持ち&支援スキル大全』はネ