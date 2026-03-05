ハーゲンダッツ ジャパンの定番商品であるミニカップ8商品が、5月より新しいパッケージデザインへ順次切り替わります!そして2026年3月10日(火)より、ハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCHY!(ロッキークランチーーー！)が期間限定で発売。さらに発売25周年を迎えるクリスピーサンドから、”ザ・グリーンティー”が2026年4月7日(火)より通年商品として発売されます