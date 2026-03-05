アメリカのヘグセス国防長官は、アメリカ軍の潜水艦がインド洋でイラン軍艦を撃沈させたと明らかにしました。ヘグセス国防長官：米潜水艦が、国際水域で安全だと油断していたイランの軍艦を撃沈した。ヘグセス国防長官は4日の記者会見で、アメリカ軍の潜水艦が前日にインド洋でイランの軍艦を魚雷で撃沈したと発表しました。現場で救助にあたっていたスリランカ政府によりますと、イランの軍艦には約180人が乗っていて、この攻撃で