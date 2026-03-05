2月末、世界は再び戦慄の渦に包まれた。米国がイスラエルと共同でイランへの大規模な軍事攻撃を断行し、イランの最高指導者ハメネイ師が死亡したことが発表された。【写真】世界的人気の日本人歌手、アディダス公式インスタに登場今年初頭のベネズエラ軍事介入に続き、米国はわずか数カ月の間に二つの主権国家に対して直接的な軍事攻撃に踏み切ったことになる。これらの事態は、単なる一地域の紛争激化を意味するのではない。第二