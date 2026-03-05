九州のアマチュア棋士の頂点を決める第49期西日本久留米王位戦（西日本新聞社主催）の大分県地区予選大会が22日午前10時から、大分市東鶴崎1丁目の鶴崎公民館で開かれる。事前申し込みは不要。大会当日の午前9時20分から、参加を受け付ける。参加の目安はA級（県内在住のアマチュア）、B級（2段、初段）、C級（1級以下）。試合はA級が予選リーグと決勝トーナメント。B、C級はスイス式トーナメント5回戦。A級の上位2人は5月10日