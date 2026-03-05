大分県日田市上宮町の藤井隆幸さん（76）が、自宅で購読している新聞を活用して、エコバッグ作りに取り組んでいる。最近趣味として始め、作品は100点を超える。地元の公民館まつりでワークショップを催し、参加者に作り方を指導した。「簡単に作ることができて、やめられない。バッグは災害など非常時の使用にも役立つはずです」と語る。藤井さんがエコバッグ作りを始めたのは1カ月ほど前。手先を動かせば認知症予防にもなるだ