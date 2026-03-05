熊本市は3日、熊本地震から10年を迎えるのに合わせ、航空自衛隊のアクロバット飛行チーム「ブルーインパルス」が、4月11日に熊本市上空を飛行すると発表した。熊本地震10年関連事業の一環。同市によると、飛行時間やルートは今後、防衛省と調整。決まり次第、市のホームページなどで公表する。ブルーインパルスは宮城県松島基地所属の第4航空団「第11飛行隊」の総称。熊本では、地震発生翌年の2017年4月23日、「熊本復興飛