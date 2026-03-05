長崎県は、2025年度一般会計補正予算案も正式に発表した。国の物価高騰対策などを受けた経済対策として172億1291万円を計上。うち、123億1098万円は国の重点支援地方交付金を活用する。年度末になって公共工事などの執行額が固まったことで83億8011万円の減額を見込んでおり、補正予算案全体の増額幅は88億3280万円となる。経済対策は、中小企業支援に重点を置いた。最低賃金引き上げに伴う激変緩和措置に38億2130万円を投じる