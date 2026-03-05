長崎日大高（長崎県諫早市貝津町）で4日、第98回選抜高校野球大会に出場する野球部の壮行会が開かれた。同校の出場は3年ぶり5度目となる。全校生徒1200人から激励を受け、一勝への思いを新たにした。野球部員は一人一人名前を呼ばれながら入場。生徒たちは手持ち旗を振って声援を送った。県高野連の舟越裕副会長から選抜旗を受け取った梶山風岳（ふがく）主将（2年）は「誇りと責任を胸に、甲子園に挑む。応援を力に変えて必