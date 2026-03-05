長崎県は4日、総額7089億6323万円の2026年度一般会計当初予算案を発表した。2月に知事選があったため、政策的な予算を除いた「骨格予算」となり、規模は前年度当初比3・5％減。平田研新知事の方針を反映した事業などは、6月定例会に提案する補正予算案に盛り込む予定。新規事業としては、教育関連や子育て支援の項目が目立った。政府主導で進める公立小学校の給食無償化の事業費35億6887万円のほか、乳児の保育園通園支援事業