佐賀県は4日、直近1週間（2月23日〜3月1日）に県内24の定点医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は544人（前週比360人減）だったと発表した。1機関当たりの感染者数は22・6人。新型コロナウイルスの感染者数は10人（同1人増）だった。また県内12の定点医療機関から報告された伝染性紅斑（リンゴ病）の感染者数は前週と同じ3人だった。（松本紗菜子）