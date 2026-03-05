モスク（イスラム教礼拝所）建築を通してイスラム教徒と地域社会の相互理解を深めようと、佐賀市の佐賀大学美術館で、展示会が開かれている。壁3面に国内3カ所のモスク内部の映像を投影した「没入ルーム」が見どころの一つ。同市内では2カ所でモスク設置の計画がある中、企画した同大理工学部のラミ・デルベル助教は「モスクが開かれた空間であると実感できる。知ることが安心につながる」と話す。8日まで。ラミ助教はチュニジ