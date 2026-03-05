佐賀市の中心市街地で県内外の人気スイーツの食べ歩きが楽しめる「サガマチスイーツさんぽ」が8日、唐人町まちかど広場南芝生広場（唐人2丁目）、唐人町緑道広場（同）、まちの杜広場（中央本町）の3会場で開かれる。街中を回遊することでにぎわいをつくろうと、市が毎年イベントを企画。今回は県内や福岡県の人気菓子店など計19店舗が出店し、チーズケーキやシフォンケーキ、プリン、メロンパン、どら焼きなど各店自慢のスイ