二科会写真部佐賀支部に所属する写真愛好家の岡康和さん（77）＝みやき町白壁＝が喜寿を記念した個展「花風景四季おりおり2」を同町簑原の「風の館」で開いている。花を中心に撮影する岡さんは「これからもいろんな花に魅せられて撮り続けていきたい」と話す。観覧無料、15日まで。福岡県内で働いていた20歳ごろに写真を撮り始めたが、東京転勤で一時中断。1995年ごろに活動を再開し、日本の四季を映し出す花をテーマに撮影を