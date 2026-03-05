佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）の元職員によるDNA型鑑定不正を巡り、証拠隠滅などの罪で在宅起訴された元職員が、組織内で問題が発覚した2024年10月以降も不正を行っていた疑いがあることについて、県警の福田英之本部長は4日、「昨年9月に書類送検した際、24年10月までに証拠の偽造を行ったものと認定している。違いについては捜査に関することで、詳細は控える」と述べた。県議会総務常任委員会で答弁した。県警は昨年9月