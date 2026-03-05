福岡県那珂川市の片縄小（村山直樹校長）で卒業間近の6年生たちが卒業ソングを選ぶ「本気（ガチ）選挙」があった。市が進める主権者教育の一環。小学生が卒業の日に流れる見送り曲を自ら選ぶのは初めて。みんなの投票で決まったのは切なくも前向きな令和の卒業ソング「僕らまた」。17日の式典後、教室で担任と別れた卒業生はこの曲を背に、学びやを後にする。